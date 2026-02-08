LIVE Novara-Milano 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-20 l’Igor torna in vantaggio di un set

La partita tra Novara e Milano nel campionato di volley femminile sta vivendo momenti intensi. Dopo aver perso il primo set, l’Igor ha reagito e si è portata in vantaggio nel secondo, vincendolo 25-20. La squadra di casa ora conduce 2-1 nei set e si avvicina alla vittoria, mentre le ospiti cercano di reagire. In campo si vede tanta energia e determinazione da entrambe le formazioni. La partita continua con emozioni e scambi veloci, pronto a regalare altri momenti di tensione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Moooonsteeeer bloooock Danesiii 3-4 Muuuuuurooooo Bonifacio 2-4 Muuuuuroooo Danesi 2-3 In campo la parallela di Piva. 2-2 Errore al servizio Novara 2-1 Primo tempo di Squarcini 1-1 Diagonale di Pietrini da posto 4. 1-0 Attacco di seconda di Cambi. Danesi prova a difendere, poi rimane un po' sulle ginocchia. Non al meglio la centrale azzurra Milano inizia con Bosio-Egonu, Danesi-Sartori, Piva-Pietrini e Fersino. Novara riparte con Cambi-Tolok, Alsmeier-Ishikawa, Bonifacio-Squarcini e De Nardi. QUARTO SET 25-20 Parallela mostruosa di Tolok dopo la free ball regalata da Egonu che ha sbagliato l'appoggio in bagher.

