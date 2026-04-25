Juventus Women Roma 0-0 LIVE | cominciato il match di Biella

È iniziata la partita tra Juventus Women e Roma, valida per la diciannovesima giornata di Serie A Women, allo stadio di Biella. La sfida si è aperta senza reti e si svolge in un clima di attesa, con entrambe le squadre pronte a contendersi i tre punti. La cronaca live tiene sotto osservazione i cambi di gioco e le azioni più rilevanti sul campo.

di Mauro Munno Juventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Diciannovesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che, dopo la sosta, è alla resa dei conti. Le bianconere di Canzi sono attese dalla sfida con la Roma capolista e devono blindare il terzo posto che vale la Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Roma 0-0: sintesi e moviola. 1? Calcio d’inizio – Si comincia a Biella Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Juventus Women Roma 0-0: risultato e tabellino.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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