Il terzo posto vale come lo Scudetto | il dirigente spiazza tutti poi le parole su Conte

Un dirigente del Napoli ha dichiarato che il terzo posto in classifica equivale a uno Scudetto, sorprendendo molti. Nella stessa occasione, ha anche commentato le scelte di allenatore, senza approfondire i motivi delle sue affermazioni. La stagione dei partenopei è stata segnata da numerosi infortuni, che hanno inciso sui risultati finali. Le sue parole hanno attirato l’attenzione dei media e dei tifosi.

La stagione del Napoli, come risaputo, è stata fortemente condizionata dalla quantità enorme di infortunati. Per molti addetti ai lavoro è stata un fallimento, per altri quasi un miracolo viste le condizioni in cui si è ritrovato Antonio Conte. Proprio di questo argomento ha parlato Pantaleo Corvino: avete sentito le sue parole? Napoli, senti Corvino: le sue dichiarazioni. Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, prossima avversaria del Napoli, ha toccato vari temi sugli azzurri. Il dirigente, in una lunga intervista rilasciata all'edizione odierna de Il Mattino, ha parlato della stagione azzurra e delle tante difficoltà dovuto agli infortuni.