Juventus Women Roma 0-0 LIVE | occasioni per Haavi in avvio

Nella diciannovesima giornata di Serie A Women, si è disputato il match tra Juventus Women e Roma, terminato con il risultato di 0-0. Durante il primo tempo, sono state create alcune occasioni da parte di Haavi, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la rete. La partita si è svolta senza cambi nel punteggio, con entrambe le squadre che hanno mantenuto la porta inviolata fino al fischio finale.

di Mauro Munno Juventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Diciannovesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che, dopo la sosta, è alla resa dei conti. Le bianconere di Canzi sono attese dalla sfida con la Roma capolista e devono blindare il terzo posto che vale la Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Roma 0-0: sintesi e moviola. 4? Occasione Haavi -Thogersen scappa a Carbonell e mette dentro basso. Haavi arriva col passo lungo sul secondo palo e deposita sul fondo 1? Calcio d’inizio – Si comincia a Biella Migliore in campo Juventus Women.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Roma 0-0 LIVE: occasioni per Haavi in avvio FESTA JUVENTUS WOMEN: le immagini da Pescara Notizie correlate Juventus Women Sassuolo 1-0 LIVE: Beccari sblocca in avvioGatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A. Juventus Women Milan 0-0 LIVE: Krumbiegel spreca in avviodi Mauro MunnoJuventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tabellino partita Juventus Women vs Roma Women; Serie A Women Athora – Juventus-Roma il clou della quartultima giornata. Profumo di scudetto per le giallorosse, l’Inter ci crede ancora; Juventus - Roma in Diretta Streaming | DAZN IT; Preview: Juventus Women vs Roma. Juventus Women-Roma, verso il fischio d'inizio del matchBuongiorno e benventi alla diretta testuale di Juventus Women-Roma, gara valida per la 19esima giornata di Serie A Women. Le bianconere di Canzi affrontano le giallorosse capoliste. tuttojuve.com Juventus women - Roma femminile dove vederla in Tv e streamingJuventus Women-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva anche su Rai Sport, in modalità gratuita disponibile sul digitale terrestre, perchè ritenuta la partita più importante della 19ª giornata della ... tag24.it La Serie A Women manda in scena la sfida tra Juventus e Roma. Le giallorosse a caccia dei tre punti per ipotecare il titolo, mentre per le bianconere [ importante blindare il piazzamento per la Champions League. Dove vedere la partita nel primo - facebook.com facebook