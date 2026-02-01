La Juventus Women batte il Sassuolo 1-0 grazie a un gol di Beccari subito all’inizio del match. La partita, valida per la dodicesima giornata di Serie A Women, si è giocata senza grandi emozioni, ma con la Juve che ha saputo mantenere il vantaggio fino al fischio finale.

di Mauro Munno Juventus Women Sassuolo: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la dodicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Dodicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene da tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Le bianconere non possono però più sbagliare a causa di un classifica che resta impervia in ottica scudetto. Oggi con il Sassuolo servono i tre punti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Sassuolo 1-0: sintesi e moviola. 9? Gol Beccari – Sugli sviluppo di corner: Beccari approfitta di una respinta corta di Durand su un tiro dal limite di Krumbiegel per mettere dentro con la porta sguarnita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women Sassuolo 1-0 LIVE: Beccari sblocca in avvio

Approfondimenti su Juventus Women Sassuolo

La partita tra Juventus Women e Sassuolo si è appena conclusa con un risultato che sorride alle bianconere.

La Juventus Women batte il Napoli 1-0 grazie a un gol di Girelli, che conquista anche un record di presenze.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

POST SASSUOLO - JUVENTUS 0-3 | INTERVISTA THURAM

Ultime notizie su Juventus Women Sassuolo

Argomenti discussi: Serie A Women | Dove vedere Juventus-Sassuolo; La Juventus vince 3-0 contro il Parma e sale al terzo posto in classifica; Juventus - Sassuolo in Diretta Streaming | DAZN IT; Preview: Juventus Women vs Sassuolo.

Juventus Women-Sassuolo 0-0, cominciato il match a Biella1' pt – Fischio d'inizio a Biella, comincia Juventus-Sassuolo. Juventus-Sassuolo va in scena alle 18 al Pozzo-La Marmora di Biella, gara valida per la 12esima giornata di Serie ... tuttojuve.com

Juventus Women Sassuolo: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la dodicesima giornata di Serie A WomenJuventus Women Sassuolo: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la dodicesima giornata di Serie A Women (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Dodicesi ... juventusnews24.com

It’s Matchday for Juventus Women as well! - facebook.com facebook

Cristiana Girelli da record: 237 presenze con la Juventus Women Festeggiate nel migliore dei modi: con un gol decisivo x.com