Juventus Women Roma 0-0 LIVE | occasione per Haavi in avvio Beccari esce per infortunio

Nella partita tra Juventus Women e Roma, terminata con uno 0-0, l'inizio è stato segnato da un'occasione per Haavi, mentre Beccari è uscita dal campo a causa di un infortunio. La gara, valida per la diciannovesima giornata di Serie A Women, ha visto entrambe le squadre impegnate senza riuscire a trovare la rete. Seguiranno aggiornamenti su moviola, tabellino e cronaca live.

di Mauro Munno Juventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Diciannovesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che, dopo la sosta, è alla resa dei conti. Le bianconere di Canzi sono attese dalla sfida con la Roma capolista e devono blindare il terzo posto che vale la Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Roma 0-0: sintesi e moviola. 15? Infortunio Beccari – Duro intervento di Bergamaschi, ammonita nell’occasione, da dietro sulla 9 che si stava involando verso la porta.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Roma 0-0 LIVE: occasione per Haavi in avvio, Beccari esce per infortunio Notizie correlate Juventus Women Roma 0-0 LIVE: occasioni per Haavi in avviodi Mauro MunnoJuventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di Serie A... Juventus Women Lazio 0-0 LIVE: occasione per Beccari in avvio, Bonansea impegna Durantedi Mauro MunnoJuventus Women Lazio: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quattordicesima giornata di Serie... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tabellino partita Juventus Women vs Roma Women; Serie A Women Athora – Juventus-Roma il clou della quartultima giornata. Profumo di scudetto per le giallorosse, l’Inter ci crede ancora; Juventus - Roma in Diretta Streaming | DAZN IT; Preview: Juventus Women vs Roma. Juventus Women-Roma 0-0, fischio d'inizio del match1' Fischio d'inizio, si parte a Biella. FORMAZIONI UFFICIALI Juventus (3-4-3): Rusek; Kullberg, Salvai, Lenzini; Thomas, Wälti, Schatzer, Carbonell; Beccari, ... tuttojuve.com Juventus Women-Roma, verso il fischio d'inizio del matchBuongiorno e benventi alla diretta testuale di Juventus Women-Roma, gara valida per la 19esima giornata di Serie A Women. Le bianconere di Canzi affrontano le giallorosse capoliste. tuttojuve.com La Serie A Women manda in scena la sfida tra Juventus e Roma. Le giallorosse a caccia dei tre punti per ipotecare il titolo, mentre per le bianconere [ importante blindare il piazzamento per la Champions League. Dove vedere la partita nel primo - facebook.com facebook