Juventus Women Lazio 0-0 LIVE | occasione per Beccari in avvio Bonansea impegna Durante

La partita tra Juventus Women e Lazio si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, dopo un match intenso che ha visto diverse occasioni da entrambe le squadre. Al debutto di questa stagione, Beccari ha provato a sorprendere i difensori avversari nei primi minuti, mentre Bonansea ha messo in difficoltà il portiere Durante con un tiro potente. La sfida si è disputata allo Juventus Training Center, davanti a un pubblico che ha sostenuto le proprie squadre fino all’ultimo minuto.

di Mauro Munno Juventus Women Lazio: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quattordicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Quattordicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene da tre vittorie consecutive in campionato e dal pareggio in Germania col Wolfsburg. La classifica obbliga però le bianconere al successo per alimentare la rincorsa scudetto. Oggi con la Lazio servono i tre punti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Lazio 0-0: sintesi e moviola. 3? Tiro Bonansea – Diagonale mancino dalla distanza, si distende Durante che respinge lateralmente 1? Occasione Beccari – Si scatena a campo aperto sul tocco di Girelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Lazio 0-0 LIVE: occasione per Beccari in avvio, Bonansea impegna Durante Juventus Women Sassuolo 1-0 LIVE: Beccari sblocca in avvio La Juventus Women batte il Sassuolo 1-0 grazie a un gol di Beccari subito all’inizio del match. Juventus Women Parma 1-0 LIVE: Bonansea per il vantaggio bianconero Segui la diretta di Juventus Women vs Parma, valida per l'undicesima giornata di Serie A Women. Juventus-Lazio 0-1 | La decide Visentin nel finale | #SerieAWomenscup Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A Women, Juventus-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in tv; La Juventus batte 2-0 il Como e sale al 2° posto. Show Lazio col 5-2 al Genoa, Sassuolo-Parma 1-0; PRIMAVERA 2 FEMMINILE: Lazio Women - Napoli Women; Juventus - Lazio in Diretta Streaming | DAZN IT. WOMEN | Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali: le scelte di GrassadoniaLe formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per la gara in programma oggi alle ore 15:00 in Piemonte tra bianconere e biancocelesti ... cittaceleste.it Juventus Women-Lazio: le formazioni ufficialiBuon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Juventus Women-Lazio, gara valida per il 14esimo turno di serie A. Fischio d'inizio alle 15 allo Stadio Pozzo-La Marmora di ... tuttojuve.com Juventus Women Le condizioni di Waiti e Salvai facebook Cristiana #Girelli potrebbe lasciare la #JuventusWomen. Il desiderio sarebbe quello di provare un’esperienza in #NWSL potrebbe partire a breve in prestito per sei mesi con opzione fino al termine del campionato americano @ilbianconerocom x.com