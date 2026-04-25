Juventus Women Roma 0-0 LIVE | gol annullato a Capeta

Nel match valido per la diciannovesima giornata di Serie A Women, Juventus Women e Roma sono terminate con un pareggio a zero. Durante l'incontro è stato annullato un gol a Capeta. La partita si è conclusa senza reti segnate, con diverse occasioni create da entrambe le squadre. La cronaca in tempo reale e i dettagli sulla moviola sono disponibili per approfondire quanto accaduto sul campo.

di Mauro Munno Juventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Diciannovesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che, dopo la sosta, è alla resa dei conti. Le bianconere di Canzi sono attese dalla sfida con la Roma capolista e devono blindare il terzo posto che vale la Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Roma 0-0: sintesi e moviola. 51? Gol annullato a Capeta – Vangsgaard tampona Oladipo e poi conclude a rete. Respinta di Baldi sulla testa di Capeta che insacca.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Roma 0-0 LIVE: gol annullato a Capeta Notizie correlate Juventus Women Milan 0-0 LIVE: gol annullato a Capetadi Mauro MunnoJuventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A... Leggi anche: Juventus Women, ecco Ana Capeta: «Grinta e gol per vincere titoli» Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Juventus - Roma in Diretta Streaming | DAZN IT; Tabellino partita Juventus Women vs Roma Women; Serie A Women Athora – Juventus-Roma il clou della quartultima giornata. Profumo di scudetto per le giallorosse, l’Inter ci crede ancora; Preview: Juventus Women vs Roma. Juventus Women-Roma 0-0: Vangsgaard pericolosa39' – Tentativo Juve: Bonansea cerca l'uno due con Carbonell che viene chiusa dalla difesa della Roma. 27' – Nessuna decisione dopo la revisione in ... tuttojuve.com Juventus Women-Roma 0-0, fischio d'inizio del match1' Fischio d'inizio, si parte a Biella. FORMAZIONI UFFICIALI Juventus (3-4-3): Rusek; Kullberg, Salvai, Lenzini; Thomas, Wälti, Schatzer, Carbonell; Beccari, ... tuttojuve.com Big match per la #JuventusWomen Segui con noi #JuveRoma LIVE x.com La Serie A Women manda in scena la sfida tra Juventus e Roma. Le giallorosse a caccia dei tre punti per ipotecare il titolo, mentre per le bianconere [ importante blindare il piazzamento per la Champions League. Dove vedere la partita nel primo - facebook.com facebook