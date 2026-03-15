Juventus Women Milan 0-0 LIVE | gol annullato a Capeta

Nella sedicesima giornata di Serie A Women, Juventus Women e Milan si affrontano senza riuscire a trovare il gol, terminando in pareggio 0-0. Durante la partita, viene annullato un gol a Capeta. La cronaca live e i dettagli sulla moviola sono disponibili per seguire passo dopo passo quanto accaduto sul campo.

di Mauro Munno Juventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Sedicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene dalla vittoria in Coppa Italia con la Fiorentina. Per le bianconere l’obiettivo stagionale in campionato è diventato la qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Milan 0-0: sintesi e moviola. 34? Gol annullato alla Juve – Capeta insacca a porta vuota ma viene ravvisata una posizione di offside di Krumbiegel che le aveva servito il pallone 32? Altra occasione per Krumbiegel – Che questa volta mette a lato di testa con tanta porta a disposizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Milan 0-0 LIVE: gol annullato a Capeta Articoli correlati Juventus Women Milan LIVE: confermate Capeta-Beccari, torna Krumbiegel dal 1’di Mauro MunnoJuventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A... Leggi anche: Juventus Women, ecco Ana Capeta: «Grinta e gol per vincere titoli» Una selezione di notizie su Juventus Women Milan Temi più discussi: SERIE A WOMEN, LA PREVIEW DI JUVENTUS-MILAN; La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma; Coppa Italia Women | Matchday | Fiorentina-Juventus: precedenti, numeri e stato di forma; Coppa Italia femminile: 2-0 Juve alla Fiorentina. Juventus Women-Milan 0-0, ancora un'occasione per Krumbiegel32' - Ancora un'occasione per Krumbiegel che questa volta di testa mette a lato, pur avendo tanta porta a disposizione. C’era però il precedente fuorigioco di Carbonell, ... tuttojuve.com Juventus Women-Milan 0-0, Calligaris costretta a lasciare il campo. Dentro Kullberg22' - Cambio forzato per le bianconere: Calligaris costretta a lasciare il campo, al suo posto Kullberg. 20' - Staff medico della Juve in campo per soccorrere Calligaris, rimasta ... tuttojuve.com La #JuventusWomen ospita il Milan a Biella Segui con noi #JuveMilan LIVE x.com La Juventus Women ospita il Milan a Biella Segui con noi il match LIVE facebook