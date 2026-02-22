Ternana Juventus Women 0-0 LIVE | cominciato il match

Mauro Munno segnala che il match tra Ternana e Juventus Women si conclude senza reti. La partita si è giocata a causa della richiesta di entrambe le squadre di ottenere punti importanti nella Serie A Women. La Ternana ha mostrato una buona organizzazione difensiva, mentre la Juventus ha cercato spesso l’imbucata decisiva senza riuscirci. La sfida si è disputata davanti a un pubblico numeroso nel pomeriggio di domenica. Ora si attende il prossimo turno di campionato.

© Juventusnews24.com - Ternana Juventus Women 0-0 LIVE: cominciato il match

di Mauro Munno Ternana Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quindicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Quindicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che ha dovuto metabolizzare l'eliminazione dalla Champions League. Quella di oggi, per le bianconere che possono sfruttare lo scontro diretto tra Inter e Roma, è l'ultima chiamata scudetto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ternana Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. 1? Calcio d'inizio – Si comincia Migliore in campo Juventus Women. Ternana-Juventus Women, formazioni ufficiali: Cambiaghi guida l'attacco bianconero11:32 - Le formazioni ufficiali del match: Ternana: Schroffenegger; Breitner, Pacioni, Peruzzo, Pirone, Ciccotti, Pellegrino Cimo, Petrara, Massimino, Di Giammarino, Soares Martins.