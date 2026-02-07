Como Juventus Women 0-0 LIVE | è cominciato il match

Questa mattina si è giocata la partita tra Como e Juventus Women, valida per la tredicesima giornata di Serie A. Le due squadre sono scese in campo senza segnare, e il match si è concluso a reti inviolate. La partita è stata combattuta, ma nessuna delle due ha trovato il modo di superare la difesa avversaria. I tifosi restano in attesa di miglioramenti nelle prossime gare.

di Mauro Munno Como Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la tredicesima giornata di Serie A Women. Tredicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che attraversa un buon momento di forma e si è rinforzata sul mercato. Le bianconere fanno visita al Como Women in una gara che potrebbe permettere alle bianconere di accorciare ancora dalla vetta della classifica, ora distante sei lunghezze. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Como Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. 1? Calcio d’inizio – Si comincia a Seregno Migliore in campo Juventus Women:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Como Juventus Women 0-0 LIVE: è cominciato il match Approfondimenti su Como JuventusWomen Como Juventus Women streaming live e diretta tv: dove seguire il match Questa mattina si gioca la partita tra Como e Juventus Women. Juventus Next Gen Carpi 0-0 LIVE: è cominciato il match! Segui la diretta di Juventus Next Gen contro Carpi, valida per la 20ª giornata di Serie C 202526. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Como JuventusWomen Argomenti discussi: Serie A Women | Juventus Women-Sassuolo | La partita; Roma frenata 3-3 dal Parma, Inter e Juventus vincono e accorciano. Per il Milan successo e 4° posto; Women | Massimiliano Canzi presenta Como-Juventus; Parma - Juventus in Diretta Streaming | DAZN IT. Como-Juventus Women, le formazioni ufficiali: Canzi si affida al tridente Beccari, Bonansea e GirelliAlle 15 ci sarà la sfida tra il Como e la Juventus Women. Le bianconere vogliono trovare una vittoria preziosa in trasferta e Massimiliano Canzi si affida alle sue giocatrici migliori. Ecco ... tuttojuve.com Serie A femminile, le statistiche pre gara di Como-Juventus Women: bianconere k.o nelle ultime 4 di campionato giocate contro squadre lombardeLa Juventus, sul proprio sito ufficiale, analizza le statistiche pre gara relative al match di Serie A femminile che le Women giocheranno oggi pomeriggio, a partire dalle 15:00, sul campo del ... tuttojuve.com Juventus-Como | Attiva la vendita del settore ospiti Tutte le info https://comofootball.com/juventus-como-info-settore-ospiti/ Biglietti acquistabili qui https://tickets.juventus.com/it/175567-2025-26-serie-a-juventus-como/tickets/19707-JUVENTUS---COMO facebook Simone Braglia sul #calciomercato e non solo. #Roma #Como #Juventus #Inter x.com

