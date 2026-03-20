Il centrocampista della Roma si è infortunato durante la partita contro il Bologna e non potrà partecipare alla prossima convocazione con la Nazionale. Le sue condizioni sono state rese note dopo l’incidente in campo, confermando le preoccupazioni emerse prima dell’incontro. La squadra giallorossa resta in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

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© Calcionews24.com - Roma, infortunio Koné: giallorossi in apprensione dopo lo stop col Bologna. Salta la Nazionale, svelate le sue condizioni!

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