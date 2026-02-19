Infortunio Lautaro Martinez come sta l’attaccante nerazzurro? Ecco le ultime sulle sue condizioni

Lautaro Martinez si è infortunato durante l'allenamento dell'Inter, causando preoccupazione tra tifosi e staff. L’attaccante argentino ha accusato un dolore al ginocchio dopo un contrasto durante la sessione di lavoro. I medici hanno subito avviato gli accertamenti per valutare l’entità del problema. Intanto, il tecnico nerazzurro valuta le possibili alternative in vista delle prossime partite. Si attendono aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni, mentre il club monitora attentamente la situazione. La sua presenza in campo resta ancora incerta.

Inter News 24 Infortunio Lautaro Martinez, arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni dell'attaccante nerazzurro: le ultime. L'Inter torna dalla trasferta europea con una preoccupazione che agita l'ambiente nerazzurro: le condizioni fisiche di Lautaro Martinez. Il capitano è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel corso del secondo tempo, dopo aver accusato un fastidio muscolare che lo ha tormentato per diversi minuti. L'attaccante argentino è apparso visibilmente contrariato mentre lasciava il campo, toccandosi ripetutamente la zona interessata. La decisione del cambio è arrivata direttamente da Cristian Chivu, che ha preferito non rischiare ulteriormente il suo uomo simbolo.