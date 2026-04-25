Juventus Vlahovic e il nodo rinnovo | scatta il conto alla rovescia

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è al centro di una discussione contrattuale. La questione del rinnovo del giocatore serbo sta creando una certa attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Secondo fonti vicine al club, si sta avviando un countdown verso decisioni definitive. La trattativa tra le parti risulta in una fase di stallo, senza ancora un accordo raggiunto.

Juventus-Vlahovic, il nodo del rinnovo: scatta il conto alla rovescia. Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus entra in una fase estremamente delicata e incerta, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano. Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, la situazione sta per raggiungere un punto di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Juve, Vlahovic verso la convocazione contro l'Udinese

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