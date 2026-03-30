Montevergine scatta il conto alla rovescia per il mese mariano

Il Santuario di Montevergine ha riaperto in occasione della Domenica delle Palme, con la funicolare tornata operativa. Si avvicina uno dei mesi più rilevanti dell’anno per il luogo di culto, che ogni anno richiama numerosi fedeli. La ripresa delle attività e l’afflusso di visitatori segnano l’inizio di un periodo caratterizzato da eventi religiosi e celebrazioni tradizionali.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la riapertura in occasione della Domenica delle Palm e, segnata anche dal ritorno in funzione della funicolare, il Santuario di Montevergine si avvia verso uno dei periodi più intensi dell’anno. Il ripristino dei collegamenti ha rappresentato un passaggio fondamentale per favorire l’afflusso dei fedeli, consentendo di raggiungere più agevolmente il complesso religioso. L’avvio della stagione primaverile coincide infatti con la progressiva ripresa dei pellegrinaggi, destinati ad aumentare in vista del mese di maggio, da sempre legato alla devozione mariana. In questo contesto si inserisce il lavoro dell’abate di Montevergine, Riccardo Luca Guariglia, impegnato nella gestione della fase organizzativa e nella pianificazione delle attività del santuario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Montevergine, scatta il conto alla rovescia per il mese mariano Articoli correlati Leggi anche: Colle: scatta il conto alla rovescia. In primavera sono in programma i lavori alla strada delle Lellere Leggi anche: StraRiccione, scatta il conto alla rovescia: attenzione al traffico modificato per la gara