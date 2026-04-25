juventus spalletti frena sulla cessione di david

Luciano Spalletti ha deciso di bloccare temporaneamente la possibilità di cedere Jonathan David durante la prossima sessione di mercato estivo. La notizia, riportata da Tuttosport, indica che il tecnico ha espresso una posizione chiara in merito alla possibilità di lasciare il giocatore. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli su eventuali sviluppi o motivazioni specifiche dietro questa decisione.

Luciano Spalletti ha imposto una netta frenata sulla cessione di Jonathan David in estate. Il retroscena riportato da Tuttosport. L’enigma Jonathan David tra critiche e segnali di risveglio. Il rendimento dell’attaccante canadese in questa stagione bianconera è stato oggetto di lunghi dibattiti, oscillando tra grandi aspettative e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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