Calciomercato Juventus David non convince | sarà cessione in estate?

Il calciomercato della Juventus vede in discussione il futuro di David, arrivato a Torino il 4 luglio 2025. La sua prestazione non ha soddisfatto le aspettative e si parla di una possibile cessione durante la prossima sessione di mercato estiva. La società e i tifosi monitorano attentamente la situazione, mentre le decisioni ufficiali non sono ancora state prese.

L'arrivo di David a Torino, il 4 luglio 2025, era percepito da tifosi e addetti ai lavori come la ciliegina sulla torta che potesse dare qualità alla rosa e soprattutto al reparto offensivo della Juventus. Il suo curriculum parlava chiaro: 109 gol in 232 partite con i " Les Dogues " del Lille. Era percepito come il colpo dell'estate. Il colpo che poteva far tornare la Juventus competitiva su tutti i fronti. Un'operazione che, nonostante fosse svincolato, è stata comunque dispendiosa per le casse dei bianconeri, con un costo totale che si aggira intorno ai trenta milioni di euro. La stagione di David è però al di sotto delle aspettative e, ormai, giunti quasi alla fine della stagione, può definirsi alquanto tragica.