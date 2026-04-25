Juventus | ore decisive per Yildiz

La Juventus si trova in una fase cruciale riguardo a Kenan Yildiz, il giovane giocatore considerato uno dei più promettenti del club. Nelle ultime ore, si sono intensificati gli incontri tra le parti coinvolte, con decisioni attese che potrebbero influenzare il futuro del calciatore. La trattativa, che riguarda anche aspetti contrattuali e di trasferimento, è al centro delle discussioni tra il club e gli agenti di Yildiz.

La Juventus vive ore decisive attorno a Kenan Yildiz, il talento più creativo della squadra, alle prese con un problema fisico proprio nel momento più delicato della stagione Non è la prima volta che Yildiz convive con fastidi fisici in questa stagione, ma stavolta il timing rende tutto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: ore decisive per Yildiz Kenan Yldz'dan Fantastik Performans: Oyuna Girdi Maçn Kaderini Deitirdi! SÜPER YILDIZ Notizie correlate Juventus: ore decisive nel mercatoLa Juventus entra nelle ore decisive del calciomercato invernale 2026 (chiusura lunedì 2 febbraio alle 20:00) con l’attacco ridotto a due nomi... Leggi anche: Rinnovo Yildiz Juventus: ormai non ci sono più dubbi sul futuro del numero 10. La ricostruzione delle ultime ore di trattativa! Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Riecco Vlahovic, come sta Yildiz: tutte le novità Juve in vista del Milan; Calciomercato Juventus, Alisson: l'offerta, la clausola e le prossime mosse bianconere; Juventus, Thuram torna super al Fantacalcio: Vittoria importante per la Champions; Serie A Femminile, la marcia casalinga della Juventus. Juventus, ore decisive per il recupero di Yildiz: le ultimeSi avvicina il big match col Milan per la Juventus e il tecnico bianconero Luciano Spalletti confida nel recupero di Kenan Yildiz. fantacalcio.it Serie A: Milan-Juventus, gara decisiva per Spalletti e AllegriTorna la Serie A, con i Bianconeri a –3 dal secondo posto, mentre Allegri deve difendere il piazzamento-Champions e rimandare la festa dell’Inter. gioconews.it Buone notizie in casa #Juventus. Come appreso da Juventusnews24.com, #Vlahovic e #Yildiz in gruppo e recuperati per il #Milan Assenti solo #Cabal e #Milik La notizia completa al primo commento - facebook.com facebook #Bremer, diretta conferenza Milan-Juventus: le dichiarazioni x.com