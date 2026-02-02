Juventus | ore decisive nel mercato

La Juventus si prepara a chiudere il mercato invernale con poche possibilità rimaste. La società ha puntato tutto su Randal Kolo Muani e Mauro Icardi, uniche piste percorribili per rinforzare l’attacco in vista della fine della sessione di mercato lunedì 2 febbraio alle 20:00. Le altre opzioni sono state abbandonate o sono risultate impraticabili, lasciando i bianconeri con poche alternative da valutare in queste ore decisive.

La Juventus entra nelle ore decisive del calciomercato invernale 2026 (chiusura lunedì 2 febbraio alle 20:00) con l'attacco ridotto a due nomi principali: Randal Kolo Muani e Mauro Icardi rappresentano le uniche piste realistiche rimaste per un innesto immediato, dopo che tutte le altre opzioni sono sfumate o risultate impraticabili.

