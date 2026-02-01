Da quanto si apprende nelle ultime ore, la Juventus ha chiuso l’accordo per il rinnovo del contratto di Yildiz. Il giocatore, ormai, resterà in bianconero anche per le prossime stagioni. La trattativa si è conclusa senza intoppi e l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve.

Rinnovo Yildiz Juventus: ormai non ci sono più dubbi sul futuro del numero 10. La ricostruzione delle ultime ore di trattativa!

