Juventus Next Gen unica Seconda Squadra ai playoff | col Bra nuovo record a portata

La Juventus Next Gen si distingue come l’unica squadra di categoria a qualificarsi ai playoff, segnando un traguardo importante. La squadra ha raggiunto questa fase grazie ai risultati ottenuti durante la stagione, facendo registrare un record che potrebbe essere battuto con la prossima partita contro il Bra. La qualificazione ai playoff rappresenta un risultato significativo per la formazione, che si prepara ad affrontare le sfide successive.

Sorloth, il giocatore accostato alla Juve potrebbe arrivare in Serie A: questa big lo ha messo nel mirino. Gli aggiornamenti Alisson Juve, Bremer non ha dubbi: «E’ fortissimo, ma non ci ho parlato. Non tocca a me» Juventus regina indiscussa del settore giovanile in Serie A: il progetto Next Gen funziona. Numeri e dettagli Nicolò Turco rivela: «La Juve è una seconda famiglia, ho il rimpianto di averla lasciata. Yildiz? All’inizio era timido ma poi.» Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo. Su Beccari.» Juventus Women Roma 0-1: Dragoni quasi per lo scudetto. Terzo posto in bilico Settore giovanile Juve: Under 15 da derby, i 100 gol dell’Under 16 e l’imbattibilità dell’Under 17.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Bra 1-1 Juventus Next Gen | HIGHLIGHTS Serie C | Giornata 19

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