Juventus Next Gen unica Seconda Squadra ai playoff | col Bra nuovo record a portata

Da juventusnews24.com 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus Next Gen si distingue come l’unica squadra di categoria a qualificarsi ai playoff, segnando un traguardo importante. La squadra ha raggiunto questa fase grazie ai risultati ottenuti durante la stagione, facendo registrare un record che potrebbe essere battuto con la prossima partita contro il Bra. La qualificazione ai playoff rappresenta un risultato significativo per la formazione, che si prepara ad affrontare le sfide successive.

Sorloth, il giocatore accostato alla Juve potrebbe arrivare in Serie A: questa big lo ha messo nel mirino. Gli aggiornamenti Alisson Juve, Bremer non ha dubbi: «E’ fortissimo, ma non ci ho parlato. Non tocca a me» Juventus regina indiscussa del settore giovanile in Serie A: il progetto Next Gen funziona. Numeri e dettagli Nicolò Turco rivela: «La Juve è una seconda famiglia, ho il rimpianto di averla lasciata. Yildiz? All’inizio era timido ma poi.» Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo. Su Beccari.» Juventus Women Roma 0-1: Dragoni quasi per lo scudetto. Terzo posto in bilico Settore giovanile Juve: Under 15 da derby, i 100 gol dell’Under 16 e l’imbattibilità dell’Under 17.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus next gen unica seconda squadra ai playoff col bra nuovo record a portata
© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen unica Seconda Squadra ai playoff: col Bra nuovo record a portata

Bra 1-1 Juventus Next Gen | HIGHLIGHTS Serie C | Giornata 19

Video Bra 1-1 Juventus Next Gen | HIGHLIGHTS Serie C | Giornata 19

Notizie correlate

Juventus Next Gen qualificata ai playoff di Serie C! Tuffo nella storia: dal 2018 ad oggi, com’è andata la Seconda squadra alle fasi finalidi Marco BaridonJuventus Next Gen ha centrato matematicamente la qualificazione ai playoff di Serie C! Dal 2018 ad oggi, ecco il rendimento della...

Leggi anche: Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: prima chiamata in Seconda squadra per Oboavwoduo, Licina…. La lista ufficiale di Brambilla

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Ternana, oggi alle 14:30 il recupero con la Juve Next Gen; Serie C, girone B: niente gol fra Pianese e Juve Next Gen, come all’andata; 100 presenze con la Next Gen: intervista a Simone Guerra; Il tabellone dei playoff di Serie C e il regolamento promozione nel 2026.

juventus next gen juventus next gen unicaPianese-Juventus Next Gen 0-0. Bianconeri saldi al quinto posto in classifica22:34 - FINE SECONDO TEMPO. Termina 0 a 0 il match tra Pianese e Juventus Next Gen. Bianconeri ancora saldi al quinto posto in classifica con 52 punti. Pianese che scivola in nona ... tuttojuve.com

juventus next gen juventus next gen unicaJuventus Next GenPagelle Pianese Juventus Next Gen: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 37ª giornata di Serie C 2025/26 ... juventusnews24.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.