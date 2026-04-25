Le trattative per il rinnovo di un calciatore in scadenza il 30 giugno si sono fatte più intense, coinvolgendo alcune delle principali squadre italiane. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, sembra che il passaggio verso una nuova squadra sia ormai alle porte, con le parti che si avvicinano a definire gli ultimi dettagli. La questione ha attirato l’attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori, in attesa di sviluppi ufficiali.

Cagliari, Pisacane sarà l’allenatore anche nella prossima stagione? Novità sul futuro di Palestra, cosa succederà in estate Calciomercato Juve: spunta l’ipotesi John Stones per la difesa. Summit a Torino, ma ci sono due ostacoli nel possibile affare Calciomercato Inter: decisione presa per il riscatto di Akanji, ecco dove potrebbe giocare Dumfries nella prossima stagione Napoli, Conte dopo il 4-0 alla Cremonese: «Critiche eccessive per una squadra che ha vinto uno Scudetto ed una Supercoppa come ai tempi di Maradona. Lukaku? Nessuno è venuto a bussare» Cremonese, Giampaolo commenta la sconfitta col Napoli: «Alla squadra avevo chiesto di giocare con coraggio senza sottomettersi» McTominay esulta dopo Napoli Cremonese: «L’abbiamo uccisa nel primo tempo.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Juventus e Inter al tappeto, non se ne fa più nulla: il rinnovo è ad un passo

MOVIOLA INTER-JUVENTUS: E IL CARTELLINO ROSSO

Notizie correlate

Spalletti contro Conte, ma c’è il terzo incomodo: non se ne fa più nulladi Alessio LentoTutti a caccia di rinforzi in difesa per la prossima stagione: uno dei nomi caldi è una vecchia conoscenza della Serie A La sfida era...

Leggi anche: “Se sia più pazzo Trump o Putin? Il primo, si vede. Ne fa una buona e quattro sbagliate. I miei concerti in Russia? Un cantante è come un dottore, se ti chiamano vai”: parla Al Bano

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Serie A Women Athora – Juventus-Roma il clou della quartultima giornata. Profumo di scudetto per le giallorosse, l’Inter ci crede ancora; Gli appuntamenti estivi di Inter e Juve: il calendario delle amichevoli; Juventus-Inter, la partita delle polemiche del 1961; Caso escort, i numeri e le squadre coinvolte: 70 calciatori, anche di Milan, Inter e Juve.

Inter e Juventus, torneo estivo a Hong Kong con Chelsea e City: le dateLa stagione deve ancora finire, ma intanto le big del campionato italiano si portano avanti e organizzano la stagione estiva. Dopo l'ufficializzazione di alcune amichevoli in Australia, a Perth, Inter ... sport.sky.it

Inter, nell’affare Muharemovic un doppio schiaffo alla Juventus: c’entra la formula scelta col SassuoloL'Inter vicina all'acquisto di Muharemovic dal Sassuolo: l’operazione del bosniaco nasconde un doppio schiaffo alla Juventus ... sport.virgilio.it

Milan Juventus: il colpo del ko può arrivare da lontano di Paolo Rossi - facebook.com facebook

Fabrizio Romano: "Agente Lewandowski a breve in Italia: vediamo se Milan e Juventus sceglieranno o meno di approfondire con questo blitz di Pini Zahavi" x.com