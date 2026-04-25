Juventus e Inter al tappeto non se ne fa più nulla | il rinnovo è ad un passo

Da calcionews24.com 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le trattative per il rinnovo di un calciatore in scadenza il 30 giugno si sono fatte più intense, coinvolgendo alcune delle principali squadre italiane. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, sembra che il passaggio verso una nuova squadra sia ormai alle porte, con le parti che si avvicinano a definire gli ultimi dettagli. La questione ha attirato l’attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori, in attesa di sviluppi ufficiali.

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MOVIOLA INTER-JUVENTUS: E IL CARTELLINO ROSSO

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