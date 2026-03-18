Spalletti e Conte sono in contrasto, ma la questione sembra ormai irrisolvibile. Nel frattempo, le squadre cercano rinforzi per la difesa in vista della prossima stagione. Uno dei nomi più discussi è una giocatore che ha già militato nella Serie A, attirando l’attenzione di diversi club. La trattativa rimane in piedi, anche se non si sono fatti passi avanti significativi.

di Alessio Lento Tutti a caccia di rinforzi in difesa per la prossima stagione: uno dei nomi caldi è una vecchia conoscenza della Serie A. La sfida era pronta, anche abbastanza chiara nei contorni: da una parte Luciano Spalletti, dall’altra Antonio Conte, entrambi alla ricerca di un difensore moderno, mancino, capace di impostare e reggere l’uno contro uno. E quel nome era diventato subito lo stesso per tutti, Riccardo Calafiori. Solo che nel frattempo si è inserito il vero protagonista della storia, quello che spesso resta sullo sfondo ma decide tutto: l’ Arsenal. E la decisione, a questo punto, è netta. Non si tratta più di trattativa complicata o di distanza economica, ma di una chiusura vera. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Spalletti contro Conte, ma c’è il terzo incomodo: non se ne fa più nulla

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