Juventus | competizione nel mercato

Il mercato estivo del 2026 si sta delineando come un confronto tra Juventus e AC Milan, con entrambe le squadre impegnate in operazioni di acquisto e cessione di giocatori. Le trattative sono in corso e coinvolgono diversi nomi, con le due società che cercano di rinforzare le rispettive rose. Le voci di mercato continuano a circolare, senza che siano stati ancora annunciati ufficialmente i dettagli delle operazioni.

Il mercato estivo 2026 si preannuncia come un vero derby tra Juventus e AC Milan, ma questa volta la sfida non si gioca solo sul campo: al centro ci sono due nomi pesantissimi, Robert Lewandowski e Dušan Vlahovi? Le strategie di mercato dei due club si stanno intrecciando L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: competizione nel mercato Juventus Shock: Colpo Milionario che Cambia Tutto Notizie correlate Juventus: ore decisive nel mercatoLa Juventus entra nelle ore decisive del calciomercato invernale 2026 (chiusura lunedì 2 febbraio alle 20:00) con l’attacco ridotto a due nomi... Juventus: passo decisivo nel mercato estivoLa Juventus muove un passo deciso sul mercato estivo 2026 per rinforzare la difesa centrale e anticipa la concorrenza dell’ Inter: il direttore... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Juventus, la Champions è più vicina e apre al grande colpo Bernardo Silva; La Juve sogna Alisson Becker, Bernardo Silva e Hojbjerg: il piano del mercato estivo di Comolli; Juventus, la Premier League su Kephren Thuram: la situazione; Juve, occhi mercato sulla freccia dell’Atalanta. Cambiaso-Barcellona: cosa c’è di vero. Mercato Juventus: per l’arrivo di Kim in bianconero serve necessariamente la partenza di questo big. Lo scenario in vista dell’estateMercato Juventus: per l'arrivo di Kim in bianconero serve necessariamente la partenza di questo big. Lo scenario in vista dell'estate ... calcionews24.com Goretzka Juve può entrare nel vivo: il tedesco ha due esigenze che devono essere soddisfatte. Gli aggiornamentiGoretzka Juve entra nel vivo: per il mediano in uscita dal Bayern la dirigenza studia attentamente la situazione per superare le rivali estere ... juventusnews24.com Buone notizie in casa #Juventus. Come appreso da Juventusnews24.com, #Vlahovic e #Yildiz in gruppo e recuperati per il #Milan Assenti solo #Cabal e #Milik La notizia completa al primo commento - facebook.com facebook #Bremer, diretta conferenza Milan-Juventus: le dichiarazioni x.com