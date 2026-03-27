Juventus | passo decisivo nel mercato estivo

La Juventus ha iniziato le trattative per rafforzare la difesa centrale nel mercato estivo 2026, puntando a anticipare la concorrenza. Il direttore sportivo ha avviato i primi contatti con il difensore norvegese, attualmente in forza al Genoa, che si sta imponendo nella stagione in corso. L’obiettivo è concludere l’operazione nei prossimi mesi.

La Juventus muove un passo deciso sul mercato estivo 2026 per rinforzare la difesa centrale e anticipa la concorrenza dell’ Inter: il direttore sportivo Marco Ottolini ha avviato i primi contatti per Leo Ostigard, il difensore norvegese che sta brillando al Genoa in questa stagione. Ostigard, 26 anni, ha disputato un’annata L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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