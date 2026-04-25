Alla vigilia del match contro il Milan, il difensore della Juventus ha sottolineato come la qualificazione alla prossima Champions League rappresenti una priorità per la squadra. Ha anche menzionato il ruolo dell’attuale tecnico, evidenziando il suo contributo nel percorso stagionale. Bremer ha ribadito che la sfida di San Siro è decisiva per mantenere viva la corsa europea dei bianconeri.

Bremer verso Milan-Juve: l’importanza della Champions e il “fattore Spalletti”. Alla vigilia della sfida di San Siro, Gleison Bremer ha parlato chiaro sugli obiettivi immediati della Juventus, mettendo in cima alla lista la qualificazione europea. “Se vinciamo domani è quasi fatta per la Champions”, ha esordito L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Bremer pre Milan “Chiudiamo la lotta Champions”

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