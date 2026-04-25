Juventus bianconeri su Rüdiger per la difesa
La Juventus sta valutando l'acquisto di Rüdiger come possibile rinforzo per la difesa. Secondo quanto riportato da fonti vicine al club, si stanno analizzando le opzioni per rafforzare il reparto arretrato e portare esperienza e leadership in squadra. La trattativa con il difensore si trova nella fase preliminare, senza conferme ufficiali o dettagli sui tempi di conclusione.
Difesa Juve, il punto su Rüdiger e la ricerca di leadership. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano la Juventus di Luciano Spalletti è ufficialmente a caccia di un rinforzo di spessore per il proprio reparto arretrato, con l’obiettivo dichiarato di inserire un profilo dotato di personalità internazionale e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Juve punta su Rudiger per rinforzare la difesa
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