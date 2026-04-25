Juventus bianconeri su Rüdiger per la difesa

La Juventus sta valutando l'acquisto di Rüdiger come possibile rinforzo per la difesa. Secondo quanto riportato da fonti vicine al club, si stanno analizzando le opzioni per rafforzare il reparto arretrato e portare esperienza e leadership in squadra. La trattativa con il difensore si trova nella fase preliminare, senza conferme ufficiali o dettagli sui tempi di conclusione.