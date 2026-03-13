La Juventus su Kiwior i bianconeri pronti a rinforzare la difesa

La Juventus sta considerando l'acquisto di Jakub Kiwior dal Porto per rafforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. La società sta valutando questa opzione e ha già avviato i contatti con il club portoghese. Kiwior è un difensore che interessa ai bianconeri, che vogliono migliorare la rosa in vista degli impegni futuri.

La Juventus è già al lavoro per cercare di rinforzare la difesa in vista della prossima stagione con i bianconeri che hanno messo gli occhi su Jakub Kiwior del Porto. La Juventus piomba su Kiwior (Ansa Foto) – calciomercato.it L’ex difensore dello Spezia, ha salutato l’Arsenal alla fine dello scorso calciomercato estivo per trasferirsi al Porto dove sta vivendo un’ottima stagione. Il club lusitano riscatterà il cartellino del calciatore polacco per una somma intorno ai 23 milioni di euro. Stando a quanto affermato da TuttoSport, però, il calciatore piace e non poco alla Juventus, pronta a fare un tentativo per assicurarsi il suo cartellino in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - La Juventus su Kiwior, i bianconeri pronti a rinforzare la difesa Articoli correlati Spunta Vasquez per la difesa della Juventus, bianconeri pronti al colpoLa Juventus ha messo nel mirino Johan Vasquez per la prossima stagione con il difensore del Genoa che potrebbe rappresentare un’alternativa di... Juventus, non solo Senesi: Kiwior l’alternativa per la difesa del futuroUno dei obiettivi principali per la Juventus in vista della prossima stagione è quello di rinforzare il reparto difensivo. Una raccolta di contenuti su La Juventus su Kiwior i bianconeri... Discussioni sull' argomento Juve in Portogallo per l'ex Serie A: come cambia la difesa e chi a sorpresa può partire; Missione a Londra per trattare con l'Arsenal: Milan su Zinchenko e Kiwior. La Juventus su Kiwior, i bianconeri pronti a rinforzare la difesaLa Juventus è già al lavoro per cercare di rinforzare la difesa in vista della prossima stagione con i bianconeri che hanno messo gli occhi su Jakub Kiwior del Porto. L’ex difensore dello Spezia, ha s ... calciomercato.it Juventus, Ottolini studia alternative a Senesi. Visionato Kiwior, ma servono 35 milioniIn casa Juventus proseguono le grandi manovre per arrivare al rinforzo giusto per la difesa di Spalletti: come noto, proseguono le trattative per arrivare. tuttomercatoweb.com #Juventus - Niente #Udinese per #Vlahovic: slitta il ritorno in campo del centravanti serbo. Le ultime sul recupero numero 9 mentre #Milik potrebbe essere convocato. La squadra di #Spalletti partirà direttamente domattina per Udine x.com #Thuram #Juventus Le ultime sulla trattativa - facebook.com facebook