Calciomercato Juventus | pazza idea Rudiger per la difesa Fattore Spalletti decisivo così i bianconeri possono riportarlo in Serie A Le cifre e i dettagli del possibile colpo

La Juventus sta valutando un possibile trasferimento di Antonio Rudiger, difensore attualmente in forza a un club tedesco. I bianconeri hanno avviato trattative e ci sono discussioni sui dettagli economici, con l'obiettivo di riportarlo in Serie A. La possibile operazione coinvolge anche l'influenza di un allenatore italiano, che potrebbe giocare un ruolo chiave nel trasferimento.