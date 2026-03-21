Calciomercato Juventus | pazza idea Rudiger per la difesa Fattore Spalletti decisivo così i bianconeri possono riportarlo in Serie A Le cifre e i dettagli del possibile colpo
La Juventus sta valutando un possibile trasferimento di Antonio Rudiger, difensore attualmente in forza a un club tedesco. I bianconeri hanno avviato trattative e ci sono discussioni sui dettagli economici, con l'obiettivo di riportarlo in Serie A. La possibile operazione coinvolge anche l'influenza di un allenatore italiano, che potrebbe giocare un ruolo chiave nel trasferimento.
Zaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Manchester United, decisione presa per il futuro di Maguire: rinnovo o no? Ecco dove giocherà nella prossima stagione il difensore inglese Napoli, «perché Conte ora può credere nello Scudetto». 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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