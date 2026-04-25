Juvecaserta in trasferta per l' ultima ' fatica' della regular season prima dei play off promozione

La Juvecaserta affronterà in trasferta l'ultima partita della stagione regolare contro la Consultinvest Loreto Pesaro. La gara si svolgerà prima dell'inizio dei play-off promozione. La squadra bianconera si prepara a concludere il campionato con questa sfida, che rappresenta l'ultimo impegno ufficiale prima delle fasi successive della competizione.

L’ultimo turno di stagione regolare la Paperdi Juvecaserta lo disputerà in trasferta, sul campo della Consultinvest Loreto Pesaro. Nelle Marche i bianconeri di coach Lardo cercano di allungare la loro serie positiva e, soprattutto, per confermarsi, quanto meno, sul secondo gradino della.🔗 Leggi su Casertanews.it

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Juvecaserta in trasferta per l'ultima 'fatica' della regular season prima dei play off promozioneCone di consueto, l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming, a partire dalle ore 17:45, per gli abbonati alla piattaforma LNP Pass. Aggiornamenti sui canali social della Juvecaserta 2021 e ... casertanews.it

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