Nba regular season finita | via a play-in e playoff

La regular season della NBA si è conclusa, lasciando spazio ai turni di play-in e playoff. Ora le squadre si preparano a sfidarsi per conquistare il titolo, con alcune già certe di partecipare mentre altre devono ancora ottenere un pass attraverso le sfide decisive. Il quadro della postseason si sta delineando, con le partite che si avvicinano e la tensione in aumento tra le formazioni coinvolte.

Nomine pubbliche: confermati Scaroni, Cattaneo e Descalzi. Di Foggia presidente Eni, Pasqualino Monti verso Terna Città della Scienza, sei startup nel coworking 4.0. Altre 4 postazioni disponibili, bando prorogato a luglio Salute 4.0, diabete sotto controllo con l’IA: Accu-Chek per il monitoraggio continuo del glucosio Pnrr, a Napoli 4 mld per 4.400 progetti: spesa al 35%, corsa contro il tempo. Tre cantieri a rischio Roma, 13 apr. (askanews) – Si è conclusa la regular season della NBA e prende forma il tabellone della postseason, tra squadre già qualificate e play-in decisivo per gli ultimi quattro posti. Sono dodici le formazioni già ai playoff.🔗 Leggi su Ildenaro.it

NBA, notte di regular season: Miami travolge Utah, colpo Lakers a DallasCinque gare nella notte NBA: gli Heat segnano 147 punti contro Utah con un buon Fontecchio, vincono anche Lakers, Cavaliers e Knicks.

Archiviata la regular season (e in vista dei playoff 5° posto) il Cisterna Volley vola a DubaiArchiviata la regular season con la partita giocata (e persa in tre set) a Trento, e conclusa questa prima parte di stagione al decimo posto in...

Wemby sends Spurs to the playoffs