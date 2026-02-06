Juve Yildiz dal primo minuto contro la Lazio? Il turco sta recuperando! Le ultimissime dalla Continassa

La Juventus pensa di mettere Yildiz in campo contro la Lazio. Il turco sta recuperando e potrebbe tornare a disposizione di Spalletti già per la prossima partita. Contro l’Atalanta, l’allenatore ha preferito non rischiarlo, ma ora le ultime notizie indicano che il giocatore sta facendo progressi e potrebbe partire dall’inizio. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nelle prossime ore, mentre i tifosi aspettano di conoscere se Yildiz potrà finalmente tornare a offrire il suo contributo in questa fase cruciale del campionato.

