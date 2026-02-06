Juve Yildiz dal primo minuto contro la Lazio? Il turco sta recuperando! Le ultimissime dalla Continassa
La Juventus pensa di mettere Yildiz in campo contro la Lazio. Il turco sta recuperando e potrebbe tornare a disposizione di Spalletti già per la prossima partita. Contro l’Atalanta, l’allenatore ha preferito non rischiarlo, ma ora le ultime notizie indicano che il giocatore sta facendo progressi e potrebbe partire dall’inizio. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nelle prossime ore, mentre i tifosi aspettano di conoscere se Yildiz potrà finalmente tornare a offrire il suo contributo in questa fase cruciale del campionato.
Calciomercato Milan, pronto il riscatto del Fulham per quel giocatore! Ecco quanto possono incassare i rossoneri Calciomercato: Alex Oxlade-Chamberlain verso il Celtic! Firma imminente per la nuova avventura. I dettagli Schuurs Torino, adesso è ufficiale: risoluzione consensuale del contratto! Il comunicato – FOTO Fiorentina, ufficiale il rinnovo di quel giocatore! Arriva il comunicato dei viola, i dettagli Nainggolan sicuro: «Rifarei tutto. In Serie A potrei giocare ancora. Il livello si è abbassato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Yildiz Lazio
Yildiz titolare contro la Lazio? Il turco sta recuperando dall’infortunio di Parma. Le ultime sulle sue condizioni e cosa filtra dalla Continassa
Yildiz potrebbe tornare in campo contro la Lazio.
Yildiz titolare contro la Lazio? Il turco sta recuperando dall’infortunio di Parma. Le ultime sulle sue condizioni
La Juventus pensa di schierare Yildiz dall’inizio contro la Lazio domenica sera all’Allianz Stadium.
Ultime notizie su Yildiz Lazio
Argomenti discussi: Lazio, rinnovo e Inter: Yildiz, la settimana per consacrarsi alla Juve; Infortunio per Yildiz in Parma-Juventus, sostituito all'intervallo: quando torna? Condizioni e tempi di recupero; Yildiz, infortunio durante Parma-Juve: problema muscolare per il turco, ecco cosa è successo; Juventus, sovraccarico muscolare per Yildiz: salta l’Atalanta? La decisione.
Formazione: tornano dal primo minuto Yildiz, Cambiaso, David, Locatelli e Di Gregorio.Dopo la Champions, la Juventus riparte dalla trasferta del Tardini. Giorno di riposo, ultimo allenamento e scelte di formazione: tornano dal primo minuto Yildiz, Cambiaso, David, Locatelli e ... tuttojuve.com
Juve, Yildiz ci prova per Bergamo. Mercato: mai trattato IcardiIl numero dieci parzialmente in gruppo alla Continassa, potrebbe partire con i compagni per Bergamo. Intanto prosegue la trattativa per il rinnovo. Mercato attaccanti: Mauro Icardi mai una pista concr ... msn.com
Juve, problemi per Conceição: rischia di saltare la Lazio Juve in ansia per Conceição. Al rientro da Bergamo ha evidenziato lo stesso problema di Yildiz: sovraccarico all'adduttore, nel suo caso è il destro. Osservato dai preparatori del club, il 7 della Juve facebook
Lazio, rinnovo e Inter: #Yildiz, la settimana per consacrarsi alla Juve x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.