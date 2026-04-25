Juve l’ultimatum di Bremer | Basta sopravvivere vogliamo vincere

Durante la conferenza stampa del 25 aprile 2026, il difensore della Juventus ha espresso chiaramente la sua intenzione di cambiare rotta, affermando che la squadra non può più limitarsi a sopravvivere ma deve puntare a vincere. Ha lasciato intendere che l’attuale situazione non è più accettabile e ha chiesto un impegno maggiore da parte di tutti i membri del club. La sua dichiarazione è arrivata come un vero e proprio ultimatum.

? Cosa sapere Bremer lancia l'ultimatum alla Juventus durante la conferenza stampa del 25 aprile 2026.. Il difensore chiede di puntare allo Scudetto prima della sfida contro il Milan.. Il difensore Gleison Bremer ha scosso il mondo bianconero questo sabato 25 aprile 2026, dichiarando con fermezza che la Juventus non può più permettersi di navigare a vista dopo sei anni di gestione senza obiettivi chiari. Parlando durante una conferenza stampa pomeridiana in cui ha assunto il ruolo di portavoce per il tecnico Spalletti, il calciatore brasiliano ha tracciato un punto della situazione drastico prima della sfida cruciale contro il Milan fissata per domenica alle ore 20:45 a San Siro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Juve, l’ultimatum di Bremer: “Basta sopravvivere, vogliamo vincere Notizie correlate Inter Juventus, Bremer carica i suoi: «Vogliamo vincere anche a San Siro. Lo Scudetto? Dico questo…»Sommer lascerà l’Inter, per l’estate spunta un nome clamoroso: sogno di mercato per i nerazzurri! Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo... Leggi anche: Bremer avvisa la Juve: "Sono sei stagioni che galleggiamo. Io ho 29 anni, voglio vincere" Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bologna battuto 2-0, pass Champions più vicino per la Juve; Roma, rottura totale tra Ranieri e Gasperini: arriva l’ultimatum ai Friedkin. Anche Massara verso l’addio; Solmate vende la Juve Stabia. Il gruppo pro Solana è fuori dal calcio. Più ombre che luci su quanto accaduto; Psg, Kvaratskhelia alla Maradona salva Luis Enrique e rompe un tabù: Credeva di essere in Champions. Pagina 1 | Allegri: La Juve sta facendo bene. Al Milan mancano 7 punti per la ChampionsGiornata di vigilia per il Milan di Massimiliano Allegri, impegnato domani contro la Juventus di Luciano Spalletti allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. In conferenza stampa, il tecnico rossonero ... corrieredellosport.it Sembrava finita, invece no: Vlahovic e la Juve ribaltano tutto. La mossa dietro le quinteTORINO - Ancor prima di tornare a fare gol, Dusan Vlahovic ha servito pure l’ultimo assist alla Juventus. Non è stata un’azione di campo, ma qualcosa di ben più grande, dietro le quinte, tra le mura d ... tuttosport.com Infortunio #Bernasconi Brutte notizie per l'obiettivo della #Juve x.com #Stiller alla #Juventus Le caratteristiche del giocatore - facebook.com facebook