Bremer avvisa la Juve | Sono sei stagioni che galleggiamo Io ho 29 anni voglio vincere

Il difensore brasiliano ha dichiarato che la sua presenza in maglia bianconera dura ormai sei stagioni e che, avendo 29 anni, desidera conquistare dei trofei. Lo ha detto alla vigilia della partita contro il Milan, allenato dall’ex tecnico della Juventus. Durante l’intervista, ha espresso la speranza di ottenere una vittoria in questa occasione. La partita si giocherà nel prossimo turno di campionato.