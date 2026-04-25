Bremer avvisa la Juve | Sono sei stagioni che galleggiamo Io ho 29 anni voglio vincere
Il difensore brasiliano ha dichiarato che la sua presenza in maglia bianconera dura ormai sei stagioni e che, avendo 29 anni, desidera conquistare dei trofei. Lo ha detto alla vigilia della partita contro il Milan, allenato dall’ex tecnico della Juventus. Durante l’intervista, ha espresso la speranza di ottenere una vittoria in questa occasione. La partita si giocherà nel prossimo turno di campionato.
"Se vinciamo domani sarà quasi fatta per la Champions". Gleison Bremer non ci gira intorno: un successo della Juve a Milano contro il Milan vorrebbe dire blindare il quarto posto. E magari fare pure un pensiero al podio. "È importante avere continuità soprattutto di prestazioni e di vittorie - dice il brasiliano -. Sappiamo che non sarà una partita semplice, Allegri è un bravo allenatore, lo conosciamo bene, ma dovremo fare la nostra partita". E proprio sul confronto tra il tecnico livornese e quello di Certaldo, il difensore della Juve lo spiega così. "Con Allegri è stato bello perché siamo tornati a vincere dopo tanto tempo, con lui ho imparato tanto soprattutto in fase difensiva - chiarisce -.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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