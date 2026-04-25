La Juventus ha deciso di puntare sul talento di Ardon Jashari, centrocampista attualmente in forza al Milan, per rinforzare la squadra nell’estate del 2026. Il giocatore ha disputato finora 657 minuti con il club rossonero, senza aver ancora consolidato un ruolo stabile in squadra. La società bianconera avrebbe messo nel mirino il giovane calciatore come obiettivo principale per rafforzare il reparto mediano in vista delle prossime stagioni.

? Cosa sapere Juventus punta Ardon Jashari per il rinforzo del centrocampo nell'estate 2026.. Il mediano milanista ha collezionato solo 657 minuti con il club rossonero.. Torino prepara il colpo per l’estate 2026: la Juventus punta Ardon Jashari per ricostruire il proprio centrocampo dopo i problemi fisici che hanno bloccato il giocatore a San Siro. Il progetto tecnico dei bianconeri per la prossima stagione punta dritto al rinforzo della zona centrale. La direzione sportiva ha inserito nella lista dei desideri il mediano svizzero attualmente in forza al Milan. L’obiettivo è trovare un nuovo regista davanti alla difesa, un profilo capace di dare equilibrio e qualità alla manovra per la campagna 2026-27.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve, colpo folle per il 2026: l’obiettivo è il talento di San Siro

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