Jeremie Boga potrebbe essere la sorpresa di questa sera a San Siro. Dopo essere arrivato a gennaio tra qualche scetticismo, l’attaccante ivoriano ha già cambiato le carte in tavola. Spalletti lo sta studiando attentamente, pronto a inserirlo nell’undici titolare per il Derby d’Italia, confidando nelle sue qualità per sorprendere il Milan.

Jeremie Boga si candida a fattore determinante per il Derby d’Italia. L’esterno ivoriano, approdato alla Juventus a gennaio tra le perplessità generali, ha ribaltato le gerarchie di Luciano Spalletti in meno di un mese. Le convincenti prove offerte contro Atalanta e Lazio hanno trasformato l’ex Nizza da semplice alternativa a potenziale titolare per la sfida scudetto di sabato sera a San Siro. La duttilità dell’attaccante sta spingendo lo staff tecnico bianconero verso una rivoluzione tattica: l’impiego di Boga sulla corsia mancina permetterebbe infatti l’accentramento di Kenan Yildiz, libero di agire da rifinitore puro alle spalle di Jonathan David. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, carta Boga per San Siro: Spalletti studia il colpo a sorpresa

La Juventus si avvicina al quarto di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta con qualche preoccupazione.

La Juventus ha ufficializzato l’acquisto di Boga dal Nizza.

#Allegri: "Per tornare a casa soddisfatti bisognerà fare risultato e per fare risultato bisognerà fare una buona prestazione. Loro sono molto bravi. A San Siro con l'Inter erano in vantaggio 2-0. All'andata ci hanno fatto due gol, questo non deve succedere" #P x.com