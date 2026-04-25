Dopo gli Europei di judo, l’Italia si prepara a tornare in pedana con una numerosa rappresentativa ai prossimi Grand Slam in Asia. Gli eventi si svolgeranno a Dushanbe dal primo al tre maggio e ad Astana dall’8 al 10 maggio, rispettivamente quinto e sesto appuntamento del World Tour della stagione. Questi tornei rappresentano le prime tappe del circuito maggiore dopo le competizioni continentali.

Archiviata la parentesi riservata ai vari Campionati Continentali, il World Tour di judo si appresta a ripartire nei primi due weekend di maggio con i Grand Slam di Dushanbe (1-3 maggio) e Astana (8-10 maggio), rispettivamente quinto e sesto appuntamento stagionale del circuito maggiore. Questi saranno di fatto gli ultimi tornei prima dell’apertura del periodo di qualificazione olimpica, che scatterà il 15 giugno con il Grand Slam di Ulan Bator in Mongolia. Gli azzurri iscritti per il momento a Dushanbe sono Tiziano Falcone (90 kg), Asia Avanzato (48 kg), Odette Giuffrida (52 kg), Kenya Perna (52 kg), Giulia Carnà (57 kg), Irene Pedrotti (70 kg) e Asya Tavano (+78 kg).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Judo, l’Italia si rimette in gioco dopo gli Europei. Folta rappresentativa azzurra nei prossimi Slam asiatici

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