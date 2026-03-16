Judo i convocati dell’Italia per il Grand Slam di Tbilisi 7 azzurri in gara prima degli Europei

L’Italia ha annunciato la squadra che parteciperà al Grand Slam di Tbilisi, quarto evento del World Tour 2026 di judo. Sono sette gli atleti convocati per questa competizione, che si svolge prima degli Europei. L’appuntamento si tiene in Georgia, proseguendo il circuito internazionale dopo le tappe di Parigi, Tashkent e Linz.

Il World Tour 2026 di judo prosegue questo weekend con il Grand Slam di Tbilisi, quarto appuntamento della stagione dopo gli eventi disputati a Parigi, Tashkent e Linz. In Georgia andrà in scena da venerdì 20 a domenica 22 marzo l’ultimo torneo del circuito maggiore prima di una pausa riservata ai vari campionati continentali, con gli Europei Individuali che si terranno sempre a Tbilisi dal 16 al 19 aprile. Attesi oltre 400 judoka provenienti da 54 Paesi diversi per il terzo Slam dell’anno, con l’Italia che spera di ben figurare nonostante l’assenza di tutte le stelle del movimento tricolore. Sono sette gli azzurri iscritti al Grand Slam... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Judo, i convocati dell’Italia per il Grand Slam di Tbilisi. 7 azzurri in gara prima degli Europei Articoli correlati Calendario judo 2026: programma Europei, Mondiali e Grand SlamDopo una stagione di transizione in cui è stato implementato il nuovo regolamento (che vede tra le tante modifiche la reintroduzione dello yuko e... Leggi anche: Judo, bronzo Giuffrida a Tashkent: azzurri protagonisti nel Grand Slam Approfondimenti e contenuti su Grand Slam di Temi più discussi: Napoli, il grande judo al Palavesuvio: stage internazionale con Ry? Shichinohe e l’ospite Julien Brulard; Judo, Fabio Basile risolleva la truppa azzurra e sfiora il podio nel Grand Prix di Linz; Napoli ospita lo stage internazionale con Ry? Shichinohe; Judo, azzurri eliminati prima del Final Block nel day-1 del Grand Prix Upper Austria 2026. Judo: Italia competitiva con tanti atleti al Grand Slam di Tashkent, ma l’unico podio è di GiuffridaSi chiude con un bilancio agrodolce per i colori azzurri il Grand Slam di Tashkent, secondo appuntamento del World Tour 2026 di judo dopo il prestigioso ... oasport.it Judo, Asya Tavano ai piedi del podio tra i pesi massimi al Grand Slam di TashkentUltima giornata priva di podi per l'Italia al Grand Slam di Tashkent 2026, secondo appuntamento stagionale del World Tour di judo. Sui tatami della ... oasport.it Arriva una medaglia dal Grand Slam di Tashkent Ed è il bronzodella nostra meravigliosa @odygiuffrida @judogallery #FIJLKAM - facebook.com facebook Primo acuto dell’Italia del judo al Grand Slam di Tashkent! Odette Giuffrida si è aggiudicata il terzo posto nella categoria di peso dei -52 kg. Così ha conquistato anche il suo 19° podio in carriera! Approfondisci qui bit.ly/400NMeY @FijlkamOfficial x.com