Judo 26 azzurri in Asia | la sfida decisiva per il ranking mondiale

Tra il 1 e il 10 maggio, ventisei judoka italiani parteciperanno a competizioni in Asia, a Dushanbe e Astana. Le gare sono decisive per il ranking mondiale e influiranno sulla qualificazione olimpica per Los Angeles 2028, con punti che si accumulano durante gli incontri. La partecipazione rappresenta un passo importante per gli atleti italiani in vista delle prossime qualificazioni olimpiche.

? Cosa sapere Ventisei judoka italiani gareggiano tra il 1 e il 10 maggio a Dushanbe e Astana.. I punti accumulati determinano la qualificazione olimpica per Los Angeles 2028 a Ulan Bator.. I 26 judoka italiani pronti per i Grand Slam di Dushanbe e Astana puntano ai punti decisivi del ranking mondiale prima della qualificazione olimpica a Ulan Bator il 15 giugno. Dopo la conclusione dei campionati continentali, il circuito mondiale del judo riprende il suo ritmo serrato con due appuntamenti cruciali in Asia. Il primo tassello è fissato per il periodo tra il 1 e il 3 maggio nella capitale del Tagikistan, dove si disputerà il Grand Slam di Dushanbe.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Judo, 26 azzurri in Asia: la sfida decisiva per il ranking mondiale Notizie correlate Azzurri verso il Mondiale: sfida decisiva contro la Lituania a BolognaLa Nazionale italiana di basket si prepara a un passaggio decisivo per l’accesso ai Mondiali 2027, con la sfida casalinga contro la Lituania fissata... Italia-USA: la sfida decisiva per il Mondiale 2026Sabato 14 marzo alle 22:00, l’Italia affronta gli Stati Uniti nel Coliseo de Puerto Rico di San Juan. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Alice Bellandi nella leggenda! Oro europeo e clamorosa ‘Tripla Corona’; Europei judo 2026 oggi: orari 17 aprile, tv, streaming, azzurri in gara; Judo, al via gli Europei 2026 a Tbilisi: Italia presente con 18 azzurri, Bellandi sogna uno storico triplete. Il programma delle gare; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: doppio oro Georgia, sfuma il podio per Carlotta Avanzato. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Italia senza medaglie nella terza giornataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:15 Shido per passività comminato all'ucraina. 10:13 Si va al golden score. 10:12 Equilibrio totale tra ... oasport.it Judo, Odette Giuffrida in finale per il bronzo agli Europei. Fuori Scutto e gli altri azzurriSi apre con una sessione mattutina piuttosto deludente l'avventura della spedizione italiana nella giornata inaugurale dei Campionati Europei di judo ... oasport.it A settembre! Porta tuo figlio, tua figlia a provare il Judo al Pala Nibbi. I nostri tecnici ti aspettano, sarà l'inizio di una bella avventura. #estrasportclub #sienajudo #judo #sienasportday #judoka #judokaitaliani @follower - facebook.com facebook