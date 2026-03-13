Sabato 14 marzo alle 22:00, l’Italia giocherà contro gli Stati Uniti nel Coliseo de Puerto Rico di San Juan. La partita è una delle ultime sfide di qualificazione per il Mondiale 2026. L’incontro vedrà le due squadre confrontarsi in una gara che potrebbe influenzare le future qualificazioni. La sfida si svolgerà in un impianto situato a San Juan.

Sabato 14 marzo alle 22:00, l’Italia affronta gli Stati Uniti nel Coliseo de Puerto Rico di San Juan. La partita, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, sarà trasmessa su Basket e Mix in TV, oltre che su RaiPlay, SkyGO, Now TV e DAZN. La nazionale femminile guidata da Andrea Capobianco cerca il pass per Berlino, mentre la corazzata americana gioca con il biglietto già assicurato ma vuole prepararsi per settembre. Le chiavi del gioco sono affidate a Costanza Verona, con Cecilia Zandalasini come punto fermo della squadra. L’ultima prova prima di Berlino. Dopo aver archiviato le sfide contro Porto Rico e Nuova Zelanda, l’Italbasket femminile si prepara al banco di prova più duro possibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia-USA: la sfida decisiva per il Mondiale 2026

