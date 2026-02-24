Madame in Castello a Udine 29 luglio 2026

Madame ha deciso di tornare dal vivo con il Madame Tour Estate 2026, dopo aver annunciato il nuovo tour attraverso i suoi canali social. La cantautrice italiana, nota per il suo stile unico e le sue hit, ha scelto location come festival e arene per incontrare il pubblico. La sua presenza sugli palchi promette di attirare molti fan e di portare energia alle serate estive. Le date del tour sono già state comunicate e attirano l’attenzione degli appassionati.

Madame annuncia il Madame Tour Estate 2026. La cantautrice italiana, fra i talenti più luminosi delle ultime generazioni, annuncia il suo ritorno sulle scene con un tour che la vedrà protagonista nei festival, nelle arene e nelle venue più suggestive d'Italia. Dopo il grande successo del concerto tenuto a luglio 2023, l'artista vicentina tornerà anche in Friuli Venezia Giulia, nuovamente nello splendido scenario del Castello di Udine, per l'unico concerto regionale in programma il prossimo 29 luglio, con inizio alle 21.00. I biglietti per l'evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Comune di Udine, inserito nel calendario di UdinEstate e Udine Vola, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 18.