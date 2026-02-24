NOEMI in concerto a Udine 8 luglio 2026

Noemi ha annunciato un nuovo tour estivo dopo aver raggiunto il successo con il singolo “Bianca” che domina le radio italiane. La cantante ha già portato il suo spettacolo in oltre 30 città e ha concluso un ciclo indoor nel grande Palazzetto dello Sport di Roma. Nel 2025 ha avuto un anno ricco di successi, tra cui un programma radiofonico su Rai Radio 1. Ora, si prepara a salire di nuovo sui palcoscenici.

© Udine20.it - NOEMI in concerto a Udine 8 luglio 2026

Un singolo “Bianca” ai vertici delle classifiche radiofoniche italiane, un tour estivo di oltre 30 date, un tour indoor che ha registrato un ampio consenso di pubblico e critica e che è terminato nel suo primo concerto al Palazzo dello Sport di Roma a dicembre, protagonista del mondo televisivo e della radio con un programma tutto suo su Rai Radio 1 intitolato “ Non solo parole ”: se il 2025 ha rappresentato per Noemi una stagione straordinaria, il 2026 si apre con l’annuncio di un nuovo tour estivo e altre sorprese in arrivo. Il nuovo progetto live di Noemi partirà proprio dall’unica data in programma in Friuli Venezia Giulia, il prossimo 8 luglio al Castello di Udine (inizio alle 21. 🔗 Leggi su Udine20.it BEAT: 6 luglio 2026 al Castello di UdineIl 6 luglio 2026 al Castello di Udine si terrà il concerto dei BEAT, una formazione unica che riunisce quattro icone della musica internazionale: Adrian Belew e Tony Levin dei King Crimson, Steve Vai e Danny Carey dei Tool. Noemi in concerto a Firenze #noemi Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Vicenza in Festival, sul palco di piazza dei Signori c’è anche la voce graffiante di Noemi; Noemi in concerto a Vigevano; Noemi in concerto all'Auditorium Parco della Musica; Noemi in concerto a Zafferana Etnea: l’1 agosto live all’Anfiteatro per Etna in Scena. Noemi in concerto all'Auditorium Parco della MusicaI primi concerti – prodotti da Friends & Partners - vedranno Noemi da luglio sul palco di alcuni tra i Festival estivi più importanti d’Italia per concludere poi a dicembre all’Auditorium Parco della ... romatoday.it Riccione Music City: Noemi in concerto l’8 agosto in piazzale RomaIl cartellone di Riccione Music City 2026 si arricchisce di un nuovo, straordinario appuntamento: sabato 8 agosto, il palcoscenico di piazzale Roma ospiterà ... chiamamicitta.it L’estate musicale friulana si arricchisce con l’arrivo di Noemi Leggi https://www.il-meridiano.it/eventi/spettacoli/20437-noemi-in-concerto-al-castello-di-udine-lunica-data-fvg-dellestate-2026.html #ilmeridianots #noemi #musica #concerto - facebook.com facebook