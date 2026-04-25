Jewelry 2026 | le 5 regole per trasformare il look in passerella

Le recenti sfilate di New York, Milano e Parigi hanno presentato le novità per la gioielleria della primavera-estate 2026. Questi eventi sono stati il palcoscenico per scoprire le tendenze che influenzeranno il settore nei prossimi mesi. I designer hanno mostrato nuove proposte e idee che potrebbero diventare punti di riferimento per chi desidera aggiornare il proprio stile con accessori di tendenza.

? Cosa sapere Le sfilate di New York, Milano e Parigi definiscono le tendenze gioielleria Primavera-Estate 2026.. Il gioiello diventa elemento strutturale per ridefinire le silhouette dei grandi atelier internazionali.. Le passerelle di New York, Milano e Parigi hanno appena delineato i nuovi equilibri estetici della stagione Primavera-Estate 2026, rivelando come il gioiello si trasformi da semplice accessorio a pilastro strutturale del guardaroba attraverso cinque direttrici fondamentali. Dopo una serie di quindici debutti che hanno scosso le fondamenta del prêt-à-porter internazionale, l’attenzione si è spostata con decisione verso il dettaglio ornamentale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jewelry 2026: le 5 regole per trasformare il look in passerella Notizie correlate Leggi anche: Un inno alla moda e alla libertà di trasformare ogni giorno in una passerella Milano Fashion Week 2026, le 8 tendenze per scarpe, borse e accessori viste in passerella e da tenere d’occhioLe calzature tornano protagoniste delle passerelle con silhouette allungate, corset boots e revival black & white; mentre per le borse è tempo di...