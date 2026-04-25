A Jerez, in una giornata caratterizzata da pioggia intensa, Bagnaia è riuscito a salire sul podio nonostante problemi di trazione, adottando una strategia precisa. Nella stessa corsa, Marc Marquez ha vinto la Sprint Race, partendo davanti a Bagnaia, che ha poi conquistato il secondo posto. La gara si è svolta sotto condizioni meteorologiche avverse, mettendo alla prova le capacità dei piloti di adattarsi alle mutevoli situazioni in pista.

? Cosa sapere Marc Marquez vince la Sprint Race di Jerez il 25 aprile precedendo Bagnaia.. Bagnaia conquista il secondo posto gestendo problemi di trazione e pioggia battente.. Francesco Bagnaia conquista il secondo posto nella Sprint Race di Jerez De La Frontera questo sabato 25 aprile 2026, gestendo un clima estremo e una moto difficile sotto una pioggia battente. La sfida sul tracciato spagnolo, quarta tappa del campionato mondiale MotoGP, ha la supremazia tecnica di Marc Marquez, che nonostante una caduta durante lo svolgimento della gara è riuscito a cambiare la propria moto per tornare in pista e tagliare il traguardo per primo. Il pilota spagnolo ha dominato l’intera prova, precedendo proprio l’ex campione del mondo che ha dovuto lottare contro le condizioni meteo avverse e i limiti tecnici del proprio mezzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jerez, Bagnaia sfida il diluvio e conquista il podio con la tattica

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