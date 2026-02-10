La Valle d’Itria non è costa dei trulli si rischia la confusione | Palmisano scrive a Decaro Il sindaco di Martina Franca sulla denominazione turistica

Il sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano, ha scritto alla Regione per chiarire che la Valle d’Itria non è solo la zona dei trulli. Palmisano vuole evitare che si faccia confusione tra il territorio vero e proprio e il nome usato a fini turistici. Nel suo messaggio, invita la Regione a riflettere bene sulla strategia delle Destination Management Organization (DMO) e su come vengono promossi i luoghi anche fuori dalla zona dei trulli.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca: Il Sindaco di Martina Franca Gianfranco Palmisano, nonché Presidente dell’UPI (Unione Province Italiane) Puglia invita la Regione ad un’attenta valutazione sulla strategia in generale delle Destination Management Organization (DMO). Per questo ha inviato una lettera al Presidente Antonio Decaro e all’Assessora al Turismo Graziamaria Starace. “Ormai da tempo –scrive il Sindaco Palmisano – la denominazione Valle d’Itria viene associata a quella di Costa dei Trulli di una DMO che include diversi comuni. Il toponimo Valle d’Itria, ci tengo a ricordare, ha un’origine storica ben precisa: deriva da una grotta cultuale dedicata a Santa Maria d’Itria o Madonna dell’Odegitria, Protettrice dei viandanti, ubicata al centro di una valle carsica, a 500 metri da Martina, a 4 km da Locorotondo e a 8 km da Cisternino. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - La Valle d’Itria non è costa dei trulli, si rischia la confusione: Palmisano scrive a Decaro Il sindaco di Martina Franca sulla denominazione turistica Approfondimenti su Valle d’Itria Confusione La Valle d’Itria non è costa dei trulli, di rischia la confusione: Palmisano scrive a Decaro Il sindaco di Martina Franca sulla denominazione turistica #Valle-d’Itria-Confusione || Il sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano, ha scritto una lettera al sindaco di Bari, Decaro, per chiedere di evitare confusione tra la Valle d’Itria e la costa dei trulli. Il “Re dei casting” sbarca in Valle d’Itria: Maurizio Cusano a Martina Franca per svelare i segreti del cinema Il “Re dei casting”, Maurizio Cusano, sarà a Martina Franca il 10 gennaio alle 18:00, presso il Salotto Cinese del Palazzo Ducale. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Valle d’Itria Confusione Argomenti discussi: Turismo 2026: ecco perché la Puglia è diventata la meta mondiale della Slow Life. Cinque esperienze da non perdere; VIVA! FESTIVAL: LA X EDIZIONE DALL'1 AL 3 AGOSTO; La Xylella: distruzione e rinascita degli olivi, presentazione del libro di Enzo Lavarra; Locorotondo Experience: echi di arte, storia, natura e gusto. La Valle d’Itria non è costa dei trulli, di rischia la confusione: Palmisano scrive a Decaro Il sindaco di Martina Franca sulla denominazione turisticaIl Sindaco di Martina Franca Gianfranco Palmisano, nonché Presidente dell’UPI (Unione Province Italiane) Puglia invita la Regione ad un’attenta valutazione sulla strategia in generale delle ... noinotizie.it Il Borgo della Valle d’Itria che incanta tutto l’anno con le sue case biancheViaggio verso la bellissima regione Puglia e verso un borgo della Valle d'Itria che è una pura bellezza bianca da scoprire ora ... stylosophy.it https://www.rtmweb.it/tentato-furto-dauto-nella-notte-a-martina-franca-arrestato-37enne/ - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.