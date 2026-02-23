Calabro vede il bicchiere mezzo pieno | Abbiamo concesso pochissimo al Monza

Calabro attribuisce la vittoria alla sua squadra, affermando che hanno concesso pochissimo al Monza. La squadra calabrese ha mantenuto un'alta intensità difensiva e ha creato alcune occasioni nel secondo tempo. Nonostante le difficoltà, i giocatori sono rimasti concentrati e hanno saputo sfruttare le opportunità offensive. La partita si è conclusa con un risultato che premia la tenacia della squadra. La squadra ora pensa già alla prossima sfida.

Ultimamente è una storia che si ripete: la Carrarese gioca bene, fa la prestazione ma alla fine si ritrova con un pugno di mosche in mano. "Sono arrabbiato per il risultato – ha subito ammesso Antonio Calabro in sala stampa – ma non posso rimproverare nulla ai miei giocatori. Avevamo preparato una certa partita ma abbiamo perso Schiavi nella rifinitura e questo ci ha costretto a reinventare completamente il nostro piano gara. Nonostante questo siamo riusciti a concedere pochissimo ad un Monza composto da giocatori che fino all’anno scorso giocavano in serie A. Stiamo stati noi ad avere le occasioni migliori nel primo tempo ma è un momento in cui gli episodi ci girano contro, più di quanto meritiamo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

