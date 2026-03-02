Roma-Juventus 3-3 | chi vede il bicchiere mezzo pieno?

Roma-Juventus si è conclusa con un punteggio di 3-3, in una partita giocata ad alti ritmi tra due squadre che si sfidano con determinazione. La sfida si inserisce nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League, e la gara ha mostrato un livello di intensità tipico di una competizione internazionale. Entrambe le squadre hanno affrontato l’incontro con grande impegno, senza risparmiare energie.

Roma-Juventus è stata una partita tra due squadre che se la giocano a viso aperto e a ritmi alti. Uno scontro nella lotta per qualificarsi alla prossima Champions League che è sembrato a sua volta una partita di Champions League più che di Serie A. Come ha detto Luciano Spalletti ai tempi di Napoli, il calcio ora si divide in fase di possesso e fase di pressione - una frase che descrive bene la partita di ieri per entrambe le squadre. La Juventus è arrivata all'Olimpico con la necessità di vincere per accorciare il distacco dalla quarta posizione, priva di Locatelli a centrocampo. L'allenatore toscano ha quindi deciso di riportare Koopmeiners sulla mediana, che teoricamente dovrebbe essere il suo posto in campo.

