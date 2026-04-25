jasmine paolini si arrende alla pioggia di ace di hailey baptiste e saluta madrid

Jasmine Paolini si è dovuta arrendere alla pioggia di ace di Hailey Baptiste durante il torneo di Madrid. Baptiste ha messo in campo 45 vincenti, dimostrando una delle sue prestazioni più incisive in carriera. La partita si è conclusa con la sconfitta di Paolini, che ha salutato il torneo senza passare il turno. La giocatrice americana ha dominato dal primo all'ultimo punto, mettendo in mostra le sue capacità offensive.

45 vincenti: tanti sono quelli che, da qualunque parte del campo, mette insieme Hailey Baptiste per infilare una delle sue performance più impressionanti in carriera. A farne le spese è una Jasmine Paolini che, a dispetto del 7-5 6-3 che le costa l’eliminazione dal WTA 1000 di Madrid, non deve assolutamente buttar via questa partita perché di segnali positivi se ne sono visti. Adesso l’appuntamento è con Roma e Roland Garros: da una parte la difesa della vittoria, dall’altra quella degli ottavi di finale. Subito buona la partenza di Paolini, che approfitta di un paio di doppi falli di Baptiste per andare avanti di un break. Servono i vantaggi per confermare il 2-0, e anche il terzo game va ai vantaggi con l’americana che gioca il serve&volley per tenere la battuta.🔗 Leggi su Oasport.it

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