Calato il sipario su gara-2 del GP di Andalucia, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MX2. Nella minima cilindrata del Motocross, sul Circuito di Motocross di Almonte, la prima run aveva sorriso al padrone di casa Guillem Farres che, in sella alla sua Triumph, si era imposto a precedere il compagno di marca, il sudafricano Camden McLellan e il tedesco Simon Laegenfelder (KTM). Nella seconda manche è stato McLellan ad alzare la voce, venendo fuori alla distanza in una gara in cui sembrava che Sacha Coenen (KTM) potesse porre il sigillo. Il belga, invece, ha dovuto cedere il passo all’incedere dell’alfiere della Triumph, vittorioso con 4?560 di margine. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MX2, Camden McLellan vince gara-2 in Andalucia. Valerio Lata ai piedi del podio

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