Marco Odermatt si riscatta e vince la discesa di Garmisch Tripletta Svizzera Franzoni ai piedi del podio

Marco Odermatt ha vinto la discesa di Garmisch, ottenendo la cinquantaquattresima vittoria in Coppa del Mondo e la sua ottava nella specialità. La gara ha visto una tripletta svizzera, mentre Franzoni si è piazzato ai piedi del podio. Dopo la delusione alle Olimpiadi, lo sciatore svizzero si è subito riscatto al suo rientro nel circuito mondiale.

Dopo la delusione delle Olimpiadi, Marco Odermatt si riscatta subito al rientro in Coppa del Mondo. Lo svizzero trionfa nella discesa di Garmisch, centrando la cinquantaquattresima vittoria della carriera nel circuito mondiale, l'ottava nella specialità. Una giornata trionfale per la Svizzera, che colleziona l'ennesima tripletta di questi anni. Infatti alle spalle di Odermatt ci sono i connazionali Alexis Monney e Stefan Rogentin, mentre Giovanni Franzoni si ferma ai piedi del podio, autore comunque di un'ottima prova. Odermatt e Monney hanno fatto una gara a parte rispetto al resto degli avversari. I due sono separati solamente di 4 centesimi, con Odermatt che ha costruito la sua vittoria nelle curve all'interno del bosco, portandosi dietro grande velocità fino al traguardo.